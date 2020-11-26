Курск, , 12:57 — REGNUM В Курской области 26 ноября зарегистрировано 157 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на пять больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе выявлено 14 тыс. 649 положительных тестов.

Выписаны после выздоровления были 11 тыс. 849 пациентов, в том числе 281 — за последние сутки. Скончались 186 человек. Три новых летальных случая подтверждено за последние сутки.

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