Белград, , 13:18 — REGNUM Папа Римский Франциск направил Синоду сербской православной церкви (СПЦ) письмо с соболезнованиями по случаю смерти патриарха сербского Иринея. Он написал, что покойный патриарх, несмотря на многочисленные лишения, оставался скромным и жизнерадостным человеком веры и диалога. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

Папа Римский отметил, что патриарх Ириней посвятил свою жизнь Богу и «лелеял дух единения в сердце СПЦ».

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«Я убеждён, что братские отношения между католической церковью и СПЦ развивались и укреплялись под руководством патриарха Иринея. Уверен, что наши отношения будут и дальше процветать и приносить плоды в предстоящие годы», — указал папа Франциск в письме.

Напомним, патриарх Ириней скончался 20 ноября утром после того, как 4 ноября заразился коронавирусом и был направлен на лечение в военно-медицинский центр в Карабурме.