Екатеринбург, , 12:56 — REGNUM В Новоуральске (Свердловская область) приговорили к восьми годам и одному месяцу колонии строгого режима мужчину, убившего по неосторожности свою сожительницу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Вечером 26 июня 2020 года, находясь в своей квартире, гражданин поссорился с сожительницей. Он нанёс ей множество ударов. От полученных травм женщина скончалась на месте.

«Подсудимый вину в совершении инкриминируемого деяния признал в полном объеме», — уточнили в прокуратуре.

Новоуральский городской суд признал мужчину виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Приговор пока не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Волчанске (Свердловская область) мужчина поджёг дом, где находились его родственники, включая малолетнего сына.

Читайте ранее в этом сюжете: На Среднем Урале ссора с родственниками привела к поджогу дома