Омск, , 12:51 — REGNUM Акция «Молодёжки ОНФ» собирает на своей платформе сотни жителей, таксистов, автолюбителей по всей стране. Каждый день они пополняют автопарки поликлиник. И помогают медикам доехать до пациентов, на работу и вернуться домой после смены.

В Омске к акции присоединились уже 64 водителя. Это участники «Молодёжки ОНФ», студенты и инициативные автомобилисты.

Правительство региона и мэрия Омска передали в волонтерский автопарк 70 автомобилей. На все машины водителей не хватало. Тогда на помощь пришли студенты Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета. По словам врачей, благодаря добровольцам, работать они стали оперативнее и успевают выехать на большее количество вызовов.

«Сейчас однозначно стало легче, доктора больше не ходят пешком, как это бывало время от времени. Обычно в день у меня до 10 вызовов и больше, причем пациенты разные: и с давлением, и с сердечными проблемами. Но в период пандемии все же больше с температурой, хотя и сезонные ОРВИ никто не отменял. Главное, что с увеличением количества машин при поликлинике после приема я могу отработать со всеми пациентами, которым требуется медицинская помощь», — рассказала журналистам участковый врач-терапевт поликлиники № 13 Ксения Овчинникова.

Сегодня все 36 омских поликлиник полностью обеспечены транспортом для оказания медицинской помощи на дому.

«Сейчас водителей хватает, а вот в начале октября было очень много вызовов, и мы просто не справлялись. Иногда даже не могли выехать к пациенту в день обращения. Сегодня усилили автопарк там, где было самое сложное положение, и теперь врачи успевают обслужить вызовы в день их поступления», — отметил начальник автоколонны автобазы здравоохранения Асхат Абелькенов.

Среди участников акции «Довези врача» и опытные автомобилисты, и совсем молодые. Антон Ишутинов работает водителем всего месяц, параллельно учится в магистратуре Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета. Узнав, что не хватает водителей медицинских машин, он решил присоединиться к автобазе поликлиники №13.

«Освоился довольно быстро, нашел общий язык с врачами, так что проблем нет, — рассказа Антон Ишутинов — Появилось много новых знакомых, да и просто мне интересно работать с медиками, которые спасают людей».

Акция «Довези врача» стартовала весной, в самом начале пандемии коронавируса. Тогда ее автопарк составил более тысячи автомобилей по всей стране.

На сегодняшний день акция «Молодёжки ОНФ» работает в 41 регионе. Ежедневно автоволонтеры совершают в среднем 919 выездов, а ее автопарк насчитывает более 300 машин во всех регионах страны.