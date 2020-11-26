Омск, 26 ноября 2020, 12:51 — REGNUM Акция «Молодёжки ОНФ» собирает на своей платформе сотни жителей, таксистов, автолюбителей по всей стране. Каждый день они пополняют автопарки поликлиник. И помогают медикам доехать до пациентов, на работу и вернуться домой после смены.
В Омске к акции присоединились уже 64 водителя. Это участники «Молодёжки ОНФ», студенты и инициативные автомобилисты.
Правительство региона и мэрия Омска передали в волонтерский автопарк 70 автомобилей. На все машины водителей не хватало. Тогда на помощь пришли студенты Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета. По словам врачей, благодаря добровольцам, работать они стали оперативнее и успевают выехать на большее количество вызовов.
Сегодня все 36 омских поликлиник полностью обеспечены транспортом для оказания медицинской помощи на дому.
Среди участников акции «Довези врача» и опытные автомобилисты, и совсем молодые. Антон Ишутинов работает водителем всего месяц, параллельно учится в магистратуре Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета. Узнав, что не хватает водителей медицинских машин, он решил присоединиться к автобазе поликлиники №13.
Акция «Довези врача» стартовала весной, в самом начале пандемии коронавируса. Тогда ее автопарк составил более тысячи автомобилей по всей стране.
На сегодняшний день акция «Молодёжки ОНФ» работает в 41 регионе. Ежедневно автоволонтеры совершают в среднем 919 выездов, а ее автопарк насчитывает более 300 машин во всех регионах страны.