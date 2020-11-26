Санкт-Петербург, , 13:14 — REGNUM Прокуратура Санкт-Петербурга внесла представление Жилищному комитету с требованием привести в порядок жилой дом Академии наук на набережной Лейтенанта Шмидта, 1. Деньги при этом следует взять в Фонде капремонта многоквартирных домов.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном отделении «Справедливой России», для такого результата потребовались запросы депутата Заксобрания Алексея Ковалева.

Парламентарий уверен, что позиция надзорного ведомства по этому зданию станет важным прецедентом.

«Позиция городской прокуратуры поможет восстановлению по линии Жилищного комитата сроков ремонта еще десятков исторических зданий, зависших с 2019 года в связи с перетаскиванием бюджетных средств из программы в программу. Необходимо строго придерживаться этой линии для исключения реставрационной бесхозности памятников архитектуры, которые составляют исторический облик Петербурга», — заявил Ковалев.

Дом академиков возвели в 1757—1758 годах и перестроили в начале XIX века в стиле классицизм. Здесь жили выдающиеся деятели русской науки. На фасаде размещены 29 мемориальных досок, посвященных ученым.

Напомним, в 2019 году Петербург передал полномочия по ремонту архитектурно сложных фасадов жилых домов-объектов культурного наследия от Жилищного комитета в Комитет по охране памятников (КГИОП). В список таких зданий вошли 255 зданий, на их ремонт в течение 10 лет предполагается истратить более 17 млрд рублей.

В 2020 году КГИОП собирался спроектировать реставрацию фасадов 60 объектов культурного наследия за 185 млн рублей. Несмотря на то, что Жилой дом Академии наук, который является памятником культуры федерального значения, не попал в список, Жилищный комитет поспешил вычеркнуть его из собственного плана капремонта, как и десятки других жилых многоквартирных зданий-памятников. Многие из них также не были включены в краткосрочный план КГИОПа и в итоге утратили право на запланированный уже в 2020 году капитальный ремонт.

Дом академиков также числился в программе капремонта на 2020 год, хотя работы должны были провести еще несколько лет назад.

Прокуратура Петербурга сочла незаконным нарушение сроков капремонта фасадов Дома академиков. Надзорное ведомство ссылается на нормы Жилищного кодекса РФ, где сказано, что откладывать капремонт можно только по решению общего собрания собственников, а его никто не проводил.

После реакции прокуроров Жилком включил ремонт Дома академиков в проект уточненного краткосрочного плана программы ремонта на 2021 год.

Напомним, в сентябре 2020 года стало известно, что КГИОПу не хватает средств на ремонт фасадов исторических зданий и при существующем финансировании реализация намеченного плана может, как считают «эсеры», растянуться на 125 лет. Между тем Смольный также прекратил финансирование капремонта многоквартирных домов из бюджета с 2021 года, мотивируя это недостатком средств из-за пандемии коронавируса. Теперь Фонд капремонта будет наполняться исключительно за счет взносов граждан, которым, судя по всему, поднимут тарифы.