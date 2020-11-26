Павлодар, Казахстан, , 12:45 — REGNUM В Павлодарской области Казахстана чиновники не будут проводить новогодних корпоративных праздников. Об этом 26 ноября заявил аким (глава) региона Абылкаир Скаков на пресс-конференции.

По его словам, 80% государственных служащих переведены на удаленный режим работы из-за ситуации с распространением коронавируса. Это связано с тем, что в Павлодарской области сохраняется сложная ситуация с распространением инфекции.

«Новогодний корпоратив для госслужащих проводиться не будет», — добавил Скаков. Он пояснил, что в больницах региона увеличен коечный фонд, а также количество мест в отделениях реанимации.

Отметим, по состоянию на 26 ноября в Казахстане выявили 128 400 случаев заражения коронавирусом, 114 821 пациент выздоровел, 1990 человек скончались.