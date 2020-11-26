Донецк, , 12:56 — REGNUM В Донецк прибыл сотый гуманитарный конвой МЧС РФ. Об этом сообщила 26 ноября пресс-служба минздрава ДНР.

Как сообщается, из России привезли 60 тонн гуманитарного груза, «в составе которого находятся лекарственные препараты для оказания помощи гражданам… с онкологическими, гематологическими заболеваниями… заболеваниями эндокринной системы, для лечения сахарного диабета…» — сказано в сообщении.

Помимо лекарств, конвой доставил аппараты искусственной вентиляции лёгких, томограф, гематологический анализатор и другое медицинское оборудование.

«Уже в сотый раз Российская Федерация оказывает неоценимую помощь для населения нашей республики, благодаря чему удается переоснащать материально-техническую базу учреждений здравоохранения, оказывать медикаментозную помощь на безоплатной основе», — заявил и.о. министра здравоохранения ДНР Александр Оприщенко.

Чиновник поблагодарил Россию за оказанную помощь.

Гуманитарный конвой также доставил груз в Луганск. В пресс-службе МЧС ЛНР отметили, что с 2014 года Россия привезла в ЛНР 49 тыс. тонн гуманитарной помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий гуманитарный конвой приезжал в Донбасс в конце октября.

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