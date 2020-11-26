Москва, , 12:44 — REGNUM «Волонтерская Рота» запускает всероссийскую акцию по привлечению молодежи к донорству костного мозга.

«Сегодня в Москве десятки активистов движения сдали кровь в медицинском центре «Инвитро». Собранные материалы направляются в лабораторию для определения генотипа клеток, отвечающих за тканевую совместимость с потенциальным пациентом — «генетическим близнецом» донора. На основе лабораторных исследований данные донора вносятся в национальный регистр доноров костного мозга, и, в случае совпадения с пациентом, донора оповестят о возможности проведения донации», — пояснил лидер движения «Волонтерская Рота» Антон Демидов.

Организация имеет продолжительный опыт привлечения волонтеров к сдаче материалов. В настоящий момент 76 активистов движения из Москвы, Смоленской и Ленинградской областей внесены в регистр доноров костного мозга.

«Опыт будет транслироваться в другие регионы, в течение недели в 30 субъектах РФ пройдут просветительские и донорские акции, в которых примут участие более 300 человек», — заявил Антон Демидов.

«База российского национального регистра доноров костного мозга составляет чуть более 94 000 потенциальных доноров, в то время как и в Германии, и в США это число давно перевалило за 8 миллионов! Основная причина — низкий уровень информированности граждан о проблеме, а также ложные представления о способе получения материала», — прокомментировал проблему Антон Демидов.

Современная процедура взятия образцов материала максимально проста и безболезненна. Сдать кровь при отсутствии противопоказаний может любой желающий бесплатно в ближайшем отделении медицинского офиса «Инвитро». Для донора такие манипуляции не представляют никакой опасности.

«Мы видим перелом сложившейся ситуации в систематической работе с молодежью. Удивительно, что в 21-м веке, имея столько средств и способов передачи информации, мы сталкиваемся с подобными проблемами. Простое действие, посильное любому человеку, может спасти жизнь! И современная молодежь должна стать во главе решения этой проблемы», — добавил Антон Демидов.

«В настоящий момент движение заключило соглашение о сотрудничестве с Благотворительным фондом «Национальный регистр доноров костного мозга им. В. Перевощикова». Разработаны информационные материалы, проводятся лекции, объясняющие значимость и доступность процедуры, за 2021 год мы планируем привлечь к акции более 3000 молодых людей», — подытожил Антон Демидов.