Москва, , 12:40 — REGNUM Пандемия коронавируса затруднила лечение онкобольных детей в России, заявила 26 ноября уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова.

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По её словам, принимаемые в стране ограничительные меры ещё ярче высветили проблему с квалифицированной высокотехнологичной медпомощью.

«Особенно тяжелая ситуация с онкологическими заболеваниями детей. В условиях пандемии лечение онкологических пациентов затруднилось», — сказала Кузнецова на XI Всероссийском конгрессе пациентов, она призвала расширять географию онкоцентров в регионах.

Она уточнила, что попасть в больницы Москвы и Санкт-Петербурга, — где проходят лечение дети со всей страны, — может далеко не каждый ребёнок. Необходимо расширять географию онкологических центров в регионах и готовить для них специалистов, резюмировала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Петербургского городского онкологического центра Владимир Моисеенко заявил, что онкобольные Санкт-Петербурга не получают своевременной помощи и вовремя не проходят обследования из-за коронавирусных ограничений, что может быть чревато трагическими последствиями для них.

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