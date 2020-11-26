Екатеринбург, , 12:42 — REGNUM В Свердловской области выписали по выздоровлении уже 36 975 пациентов, у которых ранее выявляли новую коронавирусную инфекцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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По данным на 26 ноября 2020 года, за минувшие сутки выписано 395 человек (25 ноября докладывали о выписке 401 пациента).

В больницах лежат 535 человек с COVID-19 в тяжёлом состоянии (318 — в реанимационно-анестезиологических отделении, 219 из них — на ИВЛ) и 3412 пациентов в состоянии средней тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено уже 988 смертей от COVID-19.

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