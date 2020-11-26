Якутск, , 12:28 — REGNUM Депутат Госдумы РФ Федот Тумусов («Справедливая Россия») в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM поддержал предложение лидера партии Сергея Миронова о выплате малоимущим гражданам в условиях пандемии коронавируса к Новому году материальной помощи.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: карантин, ограничения и новые «рекорды» — все новости»

Читайте также: Миронов предложил провести «коронавирусные» выплаты пенсионерам

«Я полностью поддерживаю предложение, потому что в это сложное время наиболее пострадавшие слои населения — это малоимущие. К Новому году необходимо поддержать их. Это было бы очень хорошим для них подспорьем», — прокомментировал депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил провести выплаты малоимущим на фоне пандемии коронавируса. По его мнению, такая выплата могла бы стать аналогом летней единовременной выплате в 10 тыс. рублей семьям с детьми.