Орел, , 12:26 — REGNUM Губернатор Орловской области Андрей Клычков выступил с разъяснениями по вопросу перевода школьников региона на дистанционное обучение. Комментарий опубликовал региональный оперативный штаб 26 ноября.

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»Наверное, самое простое, как многие регионы сделали, — ввести дистанционку для школ. При этом закрыть глаза на проблемы родителей, на проблемы с интернетом, на то, что в реальности сегодня дистанционное обучение не выполняет образовательную функцию», — сказал Клычков.

По мнению губернатора, перевод на дистанционный формат может сильно понизить качество образования. Кроме того, далеко не у всех семей есть возможность купить компьютер или планшет, заплатить за интернет.

«Лично для меня доводы, что невозможно обеспечить качество образования через дистанционку, являются гораздо более весомыми, нежели простое решение, которое может принять региональный штаб», — сказал губернатор.

Отметим, что ряд регионов, в том числе и Центрального Черноземья, приняли решения о временном переводе части школьников на дистанционное обучение. В частности, воронежские школьники старших и средних классов после осенних каникул продолжили учебу из дома, за парты они вернутся 30 ноября.