Москва, , 12:26 — REGNUM Учащиеся медицинских образовательных учреждений, оказывающие помощь больным коронавирусной инфекцией, получат дополнительные выплаты. Об этом сообщил 26 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он рассказал, что из-за большого объёма работы больницы стали активно привлекать на помощь и учащихся медицинских учреждений, которые проходят практическую подготовку.

«Они выполняют функции, напрямую не связанные с лечением больных, тем самым освобождая от избыточной нагрузки опытных сотрудников. Это серьёзное подспорье для тех, кто заботится о пациентах с коронавирусной инфекцией», — заявил Мишустин.

По его словам, правительство направит более 1 млрд рублей на дополнительные выплаты студентам. Для них предусмотрена поддержка по 7 тыс. и по 10 тыс. рублей в месяц.