Осло, , 12:21 — REGNUM В Осло решили предотвращать разжигание ненависти, когда оно мотивировано чьей-либо сексуальной ориентацией или гендерной идентичностью, однако не это главная проблема страны.

Принятый на днях в Норвегии закон, предусматривающий уголовное наказание за негативные высказывания о трансгендерах и бисексуалах, показывает, что идея защиты прав человека не застрахована от извращенных толкований, считает депутат Госдумы РФ, директор Института РУССТРАТ Елена Панина.

«Норвежские власти решили, что разжигание ненависти более опасно, когда оно мотивировано чьей-либо сексуальной ориентацией или гендерной идентичностью, но является ли это главной проблемой Норвегии? — задает Панина логичный вопрос. — В последнее время эта страна попадает в сводки происшествий в связи с имеющей негативную репутацию норвежской государственной соцслужбой «Барневарн», которая отнимает детей у родителей за любые жалобы со стороны ребенка. По данным статистики, ежегодно в стране с населением в 4,5 миллиона человек у родителей изымаются и отдаются в приемные семьи порядка 2 тысяч детей».

Это чудовищные показатели, за каждым из инцидентов стоит человеческая трагедия, отмечает депутат. СМИ сообщают о многих случаях изъятия детей как у русских семей, так и у других иммигрантов из стран Восточной Европы. Иногда дело доходит до дипломатических скандалов. Так, в прошлом году Осло объявил персоной нон грата польского консула, которым помогал своим согражданам возвращать детей, отобранных «Барневарн».

«Лишать ребенка родительской заботы — это куда более серьезное и страшное разжигание ненависти и вражды, чем эмоции трансгендеров и бисексуалов, которым кто-то в интернете сказал не то слово. Норвегия с такими приоритетами рискует быстро опустеть естественным путем», — констатирует Панина.