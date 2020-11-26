Москва, , 12:21 — REGNUM Меры властей Москвы по противодействию распространению коронавируса и связанные с этим ограничения продлеваются абсолютно правильные. Они необходимы, чтобы сохранить здоровье большинства горожан, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

«На фоне остающейся напряженной эпидемиологической ситуации в Москве власти города не считают необходимым вводить более жесткие ограничения, продлив уже существующие меры противодействия распространению вируса.

Обезопасив наиболее проблемные группы населения (пенсионеров, школьников, людей с хроническими заболеваниями) и минимизировав (в рамках возможного) риски, связанные с работающими жителями столицы (перевод на удаленную работу 30% персонала), удалось сохранить сложившуюся в период пандемии экономическую среду.

На сегодняшний день ситуация в Москве полностью стабилизирована. Ориентация на создание максимально возможных комфортных условий для бизнеса дала свои результаты. Сегодня можно смело говорить, что экономика и социальная сфера столицы полностью приспособилась к новой реальности.

Обороты малых и средних предприятий (около 40 тысяч из них получили поддержку города) сопоставимы с прошлогодними. По темпам восстановления потребительского спроса (среди мировых столиц) Москву опережает только Шанхай. Уровень безработицы колеблется в районе 2%, что намного ниже, чем в целом по стране.

К этому следует добавить высокий уровень цифровой инфраструктуры города. Все это свидетельствует о формировании гибкой экономической системы, способной адекватно реагировать на любое изменение внешних условий.

Сохранение «правил игры» позволяет бизнесу выстраивать среднесрочную стратегию развития. Гарантией стабильности выступает сбалансированная социально-экономическая политика руководства столицы», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM. мэр Москвы Сергей Собянин продлил меры противодействия распространению коронавируса и связанные с этим ограничения до 15 января.

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