Уфа, , 12:16 — REGNUM Около 32,5% школьников в Башкирии не имеют дома компьютерного оборудования и доступа к интернету для дистанционного обучения. Об этом сообщил министр образования и науки республики Айбулат Хажин на заседании в государственном собрании региона.

По его словам, к концу четвертой четверти прошлого учебного года 6600 школьников в Башкирии не имели условий для освоения образовательных программ в форме дистанционного обучения.

Отмечается, что большинство школьников и учителей были технически готовы к дистанционному обучению: 78% педагогов дополнительного образования, 69,1% преподавателей колледжей, 85,2% учителей, 67,5% школьников и 96,2% студентов колледжей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин допустил применение дистанционного обучения лишь в дополнение к традиционной форме обучения.

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