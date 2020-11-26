Санкт-Петербург, , 12:14 — REGNUM Около 30% активных путешественников из Петербурга, кто постоянно ездит за границу автобусами, все еще не потеряли надежды уехать из страны на новогодние праздники.

Туристические автобусы Дарья Драй © ИА REGNUM

По итогам опроса одного из крупных перевозчиков, только 38% из тех, кто обычно уезжал за рубеж на январские каникулы, предпочтет в этот раз точно остаться дома, еще 9% — на даче или в петербургском отеле на природе.

Примерно треть опрошенных все еще ждет новостей об открытии границ до конца года и не теряет надежды на выезд за рубеж, а отправиться вместо заграничной поездки в путешествие по России в новогодние каникулы решили 11% респондентов.

«По-прежнему значительное количество любителей путешествовать не теряют надежды на открытие границ до нового года. Часть жителей Петербурга, для кого разрешен въезд в соседние страны, откладывают свою поездку на новогодние каникулы. Например, страны Прибалтики можно посетить только один раз, и петербуржцы хотят воспользоваться этой возможностью, чтобы увидеться со своими родственниками в период праздников», — объясняет гендиректор АО «Евролайнс» Райт Реммель.

10% респондентов пока не определились со своими планами на начало следующего года. И только 2% опрошенных приобрели новогодний тур в страны, с которыми Россия возобновила регулярное сообщение.