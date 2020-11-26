Москва, , 12:01 — REGNUM Измененный регламент сдачи экзамена на права позволяет оценить, насколько водитель готов к реальным ситуациям на дороге, считает председатель Общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков. Об этом он заявил ИА REGNUM 26 ноября, отвечая на вопрос, как новые правила экзамена на получение водительского удостоверения помогут сотрудникам ГИБДД.

«Мы однозначно поддерживаем изменения в регламенте сдачи экзамена. Они помогут инспекторам ГИБДД оценить реальные навыки вождения у водителей-новичков, и то, как эти новички ориентируются на городских дорогах. Это давно нужно было сделать, и мы не раз говорили о том, что правила сдачи экзамена нужно менять, так как они устарели и не отвечают изменившимся условиям вождения», — отметил эксперт.

По его словам, сокращение перечня ошибок и добавление в их число новых позиций, отвечающих современным нарушениям, таких как использование телефона во время движения, даст сотрудникам ГИБДД, принимающим экзамен, возможность более четко взглянуть на то, насколько будет безопасен на дороге данный водитель. Цветков считает, что экзамен будет более объективен и привязан к реальному дорожному движению.

«В целом нововведения правильные и полезные, так как приближают оценку навыков водителя не к абстрактному прохождению «площадки» и проезду пары перекрестков в городе, а к адаптации ее к реальным городским условиям», — резюмировал эксперт.

Напомним, что Министерство внутренних дел РФ предлагает изменить перечень ошибок, при совершении которых кандидату в водители могут остановить экзамен. Например, «использование во время движения телефона и (или) иного средства связи» и «не пристегнутый ремень безопасности» перейдут в категорию грубых ошибок, после которых экзамен останавливается.