Москва, , 12:01 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил в год быка проводить корриду, передает корреспондент ИА REGNUM 26 ноября.

«Может быть, нам восстановить корриду? Давайте, выступите с инициативой на ипподроме восстановить корриду», — предложил Жириновский депутатам фракции.

«Мафия захватила, мы не видим скачки лошадей… Мы красной тряпкой махаем сто лет уже и никакого толку — пусть лучше во время корриды какие-нибудь дурачки машут этой тряпкой и борются с быками», — рассуждает Жириновский.

Символом 2021 года будет белый металлический бык.