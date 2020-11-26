Оренбург, , 12:00 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 26 ноября, зафиксирован летальный исход у пяти пациентов с COVID-19. Общее число жертв заболевания достигло 197 человек, сообщает оперштаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

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От заболевания оправились 19 287 человек, в том числе 149 — за последние сутки. На сегодняшний день в стационарах на лечении находятся 1 298 человек, из низ 463 пациента — в тяжелом состоянии. К аппаратам ИВЛ подключены 65 человек, на кислородной поддержке — 658 человек.

Состояние 736 оренбуржцев оценивается как средней тяжести, еще 99 — как удовлетворительное.

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