Москва, 26 ноября 2020, 12:00 — REGNUM В настоящее время производители вакцин против коронавирусной инфекции в России близки к выходу на масштабный выпуск препарата. Об этом сегодня, 26 ноября, на XI Всероссийском конгрессе пациентов сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Он отметил, что объёмы препаратов от коронавируса, которые на сегодняшний день сданы на государственный контроль качества, позволяют говорить о том, что в декабре 2020 года — январе 2021 года они значительно возрастут. Это, по его словам, позволит «начать движение сначала по определённым категориям населения», в затем выйти уже на более широкие масштабы.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-мэр Москвы Владимир Ефимов заявил, что в столице на территории ОЭЗ «Технополис «Москва» начнётся выпуск вакцин от коронавируса. Речь идёт о производстве препарата «Спутник V», разработанного Центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
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