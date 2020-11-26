Москва, , 12:00 — REGNUM В настоящее время производители вакцин против коронавирусной инфекции в России близки к выходу на масштабный выпуск препарата. Об этом сегодня, 26 ноября, на XI Всероссийском конгрессе пациентов сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Сейчас производители фактически находятся в финальной стадии масштабирования производства», — подчеркнул глава федерального ведомства.

Он отметил, что объёмы препаратов от коронавируса, которые на сегодняшний день сданы на государственный контроль качества, позволяют говорить о том, что в декабре 2020 года — январе 2021 года они значительно возрастут. Это, по его словам, позволит «начать движение сначала по определённым категориям населения», в затем выйти уже на более широкие масштабы.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-мэр Москвы Владимир Ефимов заявил, что в столице на территории ОЭЗ «Технополис «Москва» начнётся выпуск вакцин от коронавируса. Речь идёт о производстве препарата «Спутник V», разработанного Центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

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