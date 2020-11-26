Воронеж, , 11:59 — REGNUM Почти две тысячи амбулаторных пациентов с COVID-19 в Воронежской области получили бесплатные лекарственные препараты, сообщил 26 ноября во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте» руководитель регионального департамента здравоохранения Александр Щукин.

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Как уточнил Щукин, выдача препаратов в регионе началась с 16 ноября, на 26 ноября препараты получили 1936 человек.

«Ажиотаж со стороны населения есть, многие считают, что их права нарушены. Для этого работают горячие линии», — пояснил Щукин.

На 25 ноября в Воронежской области диагноз подтверждён у 32 794 человек, 30 988 выздоровели, скончались 785 пациентов.