Оренбург, , 11:58 — REGNUM В Оренбургской области продолжает идти на спад суточный показатель выявляемых носителей коронавируса. На 26 ноября за сутки зафиксировано 184 случая заражения коронавирусом. По данным Управления Роспотребнадзора по региону, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,83%.

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С конца марта в Оренбуржье выявлено ­­­­­22 439 носителей SARS-CoV-2. На 100 тыс. населения приходится 9,45 случаев заражения.

От COVID-19 оправились 19 287 человек. Жертвой заболевания стали 197 пациентов.

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