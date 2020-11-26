Сыктывкар, , 11:54 — REGNUM За минувшие сутки в Коми скончались десять пациентов с COVID-19, число летальных исходов в республиканской статистике по коронавирусу выросло до 337.

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Как сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе, 25 ноября в республике были выявлены еще 285 носителей коронавируса. Наибольший прирост за сутки зарегистрирован в Ухте — 71 случай, Сыктывкаре — 63, Сысольском районе — 21.

С начала пандемии COVID-19 переболели 15 292 жителя республики.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за роста заболеваемости COVID-19 в Коми отменили новогоднюю елку главы республики.