Томск, , 11:52 — REGNUM В Томской области прирост случаев заражения коронавирусом перевалил за двести. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, за минувшие сутки выявлено 205 новых носителей.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: карантин, ограничения и новые «рекорды» — все новости»

Как отмечается, у 52 пациентов из них заболевание протекает бессимптомно. В 124 случаях выявлены симптомы ОРВИ, в 29 — пневмонии. Таким образом, общее число заразившихся в области достигло 17 659.

12 431 из них к настоящему времени излечились от COVID-19, в том числе 244 за последние сутки.

Напомним, зарегистрировано также три новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщало ИА REGNUM, умершие входили в группу риска из-за наличия сопутствующих заболеваний и по возрасту. Всего за время пандемии в регионе от COVID-19 скончались 157 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Томской области скончались ещё трое пациентов с COVID-19