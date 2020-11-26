Санкт-Петербург, , 11:59 — REGNUM В Ленинградской области в настоящее время зарегистрировано 17 активных очагов коронавируса, из которых два в социальных учреждениях и 13 — в образовательных учреждениях. Об этом 26 ноября сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по Ленобласти Ольга Историк на заседании правительства региона, передает корреспондент ИА REGNUM.

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При этом, по словам чиновницы, в регионе нет очагов заражения в социальных и образовательных учреждениях, в которых бы число зараженных превышало пять человек.

«Продолжаем работать также точно, в случае необходимости высаживать на карантин классы. Этот подход работает и, считаю, никаких других мер вводить не надо», — резюмировала Историк.

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Напомним, за прошедшие сутки в Ленобласти выявлено 202 новых носителя, при этом из числа заболевших 273 человека выписаны. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 16 110 инфицированных, из них 10 609 выздоровели. Умерли 133 человека.

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