Калуга, , 12:22 — REGNUM В Калужской области на базе Центра управления регионом (ЦУР) планируется создать Центр компетенций по управлению данными с использованием объективной информации, поступающей из различных источников, сообщает 26 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Эмблема конференции «TAdviser SummIT-2020. Итоги года и планы 2021». Admoblkaluga.ru

К примеру, буду активно использованы данные аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб 112, автоматизированной системы государственной жилищной инспекции, а также аналитической платформы Ситуационного центра губернатора. Об этом подробно рассказал заместитель губернатора Калужской области Дмитрий Разумовский на конференции «TAdviser SummIT-2020. Итоги года и планы 2021». По словам Разумовского, в рамках внедряемого в регионе цифрового сервиса — платформы обратной связи — у жителей появилась возможность направить сообщение в адрес нужного ведомства, используя виджеты, размещенные на официальных порталах государственных органов, а также мобильное приложение «Госуслуги. ПОС».

С помощью ЦУРа в Калужской области межведомственная рабочая группа ведёт аналитическую работу по обработке информации, касающейся запросов граждан и выявлению точек напряженности по 11 отраслевым блокам, среди которых — «Образование», «Здравоохранение», «Социальная защита», «ЖКХ», «ТКО», «Дороги»

На основе анализа сообщений граждан оценивается степень напряжённости в той или иной сфере, что способствует сокращению жалоб населения и уменьшению сроков их рассмотрения. Особое внимание уделено анализу первопричин возникновения проблем и их устранению.

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