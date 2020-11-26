Саратов, , 11:59 — REGNUM В Саратовской области жертвами коронавируса за все время наблюдения стали 217 человек. За минувшие сутки летальные исходы произошли еще с пятью инфицированными пациентами. Об этом сообщает облминздрав.

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Среди погибших — четверо мужчин и одна женщина. 66-летняя саратовчанка страдала гипертонией и ожирением. Мужчины в возрасте 58, 69, 70 и 78 лет имели коронарные патологии, ишемическую болезнь сердца, гипертонию, сахарный диабет и недостаточность кровообращения.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области коронавирусная инфекция выявлена по состоянию на 26 ноября у 26 165 человек, за сутки SARS-CoV-2 подтвердили еще у 248 жителей региона. Минувшим днем заболели 245 саратовцев. Выздоровели с начала пандемии 22 337 человек, за сутки — 571 пациент.

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