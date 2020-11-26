Москва, , 11:47 — REGNUM Заявление пресс-секретаря главы Татарии Рустама Минниханова о рекомендации аптекам продавать лекарства только местным жителям — показательная ситуация и их асимметричного развития в период пандемии и напоминает стилистику эпохи парада суверенитетов. Об этом заявил ИА REGNUM политолог Дмитрий Михайличенко.

Дмитрий Михайличенко «Показательная ситуация для регионов и их асимметричного развития, который в период пандемии сказывается и приводит к таким вот инфоповодам. Уровень жизни в Татарстане, действительно, выше, чем уровень жизни в соседних регионах, в терминологии пресс-секретаря главы Татарстана — «приграничных территориях». Соответственно, своими протекционистскими рекомендациями региональные власти только подчеркивают асимметрию и создают предпосылки для ограничения общероссийского рынка. Аналогичные проблемы фиксируются и вокруг Москвы. В соцсетях соседних регионов много рекомендаций, как больным COVID-19 попасть в московские больницы, качество лечения в которых выше. Всё это представляет структурные трудности для российского общества, последствия которых нелинейны. И напоминает стилистику эпохи парада суверенитетов, когда, например, тот же Татарстан выпускал свои жетоны, частично выполнявшие функции своей валюты».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, руководитель пресс-службы главы РТ Лилия Галимова заявила, что «у нас есть приграничные районы республики, где аптекам рекомендовано проверять рецепты и понимать, что препарат уходит жителю республики, который живет на этой территории».

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