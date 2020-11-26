Санкт-Петербург, , 11:55 — REGNUM В Ленинградской области мужчины чаще умирают от COVID-19, чем женщины, сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по Ленобласти Ольга Историк на заседании правительства региона 26 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пожилые люди в защитных масках Дарья Драй © ИА REGNUM

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По ее словам, в Ленобласти зарегистрировано 125 летальных случаев этого заболевания. Отметим, по данным федерального оперативного штаба и сайта «Стопкоронавирус», число смертей от COVID-19 в Ленобласти сегодня достигло 133 человек.

«По летальности наш показатель продолжает оставаться в районе 0,8%. В течение ноября мы держались в районе 0,9−0,8%. Чаще всего у нас умирали мужчины. Отмечу, что 116 человек (из числа умерших) — возрастая группа от 50 плюс и 65 лет и старше», — пояснила Ольга Историк.

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