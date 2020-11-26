Тбилиси, , 12:11 — REGNUM Двое пожилых мужчин погибли при пожаре, который произошёл 26 ноября в их квартире в Тбилиси. Об этом сообщает телеканал «Мтавари архи».

Как рассказали очевидцы журналистам, возгорание началось около 7:00 (6:00 мск). В квартире находились двое пожилых мужчин, которые приходились друг другу братьями. Один из них вышел на балкон и стал звать на помощь. Соседи пытались помочь, но не смогли. Они утверждают, что долго не могли дозвониться до службы спасения.

«Мы позвонили на «112», и реагирования никакого не было. Прошёл час, пока перезвонили из «112», спросили, что происходит, и какая помощь нужна, — рассказала о происшествии жительница дома. — К этому времени уже было двое погибших».

Соседи также рассказали, что причиной пожара не могла быть утечка газа, так как пенсионерам месяц назад отключили газ за неуплату. Предположительно возгорание произошло из-за неисправности электропроводки.

Пожар потушен, на месте работают криминалисты.