Уфа, , 11:51 — REGNUM Применение дистанционного обучения может быть дополнением к традиционной форме организации обучения, но никак не подменой его. Об этом сообщил министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин на очередном заседании государственного собрания республики.

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По его словам, сотрудники министерства образования за время пандемии многому научились, освоили многие программы, выявили и применили новые способы обучения. Но самый главный вывод, который был вынесен из дистанционного обучения: применение этих технологий может быть дополнением к традиционной форме организации обучения, но никак не подменой его.

Он также отметил, что в ходе проведенного онлайн-опроса, в котором приняли участие порядка 26 тысяч педагогов, было выявлено, что во время дистанционного обучения нагрузка увеличилась у 95% учителей и 70% школьников.

Хажин отметил, что в перспективе обучение будет представлять собой традиционное взаимодействие участников образовательного процесса, дополненное дистанционными образовательными технологиями.

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