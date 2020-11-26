Нур-Султан, , 11:44 — REGNUM По итогам января—сентября 2020 года в Казахстане выявлено 320 тыс. литров нелегальной алкогольной продукции, сообщили в комитете государственных доходов министерства финансов республики.

Алкоголь Цитата из к/ф «Самогонщики». Реж. Леонид Гайдай. 1962.СССР

Отмечается, что алкогольная продукция реализуется без разрешительных и сопроводительных документов, используются контрольные марки неустановленного образца.

При пересечении границы выявлено 23,6% от общего объема контрафактного алкоголя, 76,4% — при продаже продукции. На границе с Киргизией пресекли ввоз 23,8 тыс. литров этилового спирта и 14,5 тыс. водки.

Кроме того, за отчетный период ликвидировано 25 цехов по производству контрафактной алкогольной продукции, в том числе 11 — в Алма-Ате, четыре — в Алма-Атинской области, три — в Чимкенте, два — в Туркестанской области и по одному в Кустанайской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской и Джамбульской областях.

Читайте также: На юге Казахстана обнаружили подпольный цех по производству алкоголя