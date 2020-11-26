Мурманск, , 11:41 — REGNUM В Мурманской области с начала пандемии от скончались 460 человек с COVID-19, восемь из них — за последние сутки. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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По данным штаба, на лечении с COVID-19 находятся 3398 человек. Число больных за сутки пополнили 277 человек. Неблагоприятная эпидобстановка сохраняется в Мурманске, Североморске, Мончегорске и Кандалакшском районе.

Всего в Мурманской области новой коронавирусной инфекцией переболели уже 22 444 человека.