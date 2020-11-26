Хартум, , 11:55 — REGNUM Бывший премьер-министр Судана Садик аль-Махди скончался от COVID-19 через три недели после госпитализации в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом сообщает ВВС Africa со ссылкой на заявление его семьи и Национальной партии «Умма».

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Он был госпитализирован после того, как 21 член семьи аль-Махди заразился коронавиурсом в начале ноября.

84-летний Аль-Махди был премьер-министром до 1989 года, когда он был свергнут в результате государственного переворота, возглавляемого бывшим президентом Судана Омаром аль-Баширом.