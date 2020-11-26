Владимир, , 11:39 — REGNUM Суд во Владимире арестовал сторонника «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который обвиняется в подготовке взрывов в Московском регионе. Об этом сообщается на сайте суда Октябрьского районного суда города.

«В отношении обвиняемого Х. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, по 23 января 2021 года включительно», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 25 ноября, сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракты в Московском регионе, которые готовили члены ячейки «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Правоохранители во Владимирской области задержали одного из участников ячейки — выходца из стран Центральной Азии.

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