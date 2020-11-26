Воронеж, , 11:37 — REGNUM Число коек для лечения пациентов с коронавирусом начали сокращать в Воронеже. Об этом 26 ноября в прямом эфире в «Вконтакте» сообщил глава департамента здравоохранения Александр Щукин.

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«Пятую неделю мы имеет тенденцию не только к стабилизации ситуации, но и уменьшению количества вызовов, поэтому будем постепенно переходить к наращиванию планового объёма помощи», — сказал Александр Щукин.

Он отметил, что пик роста заболеваемости COVID-19 пришёлся на конец сентября и начало октября, в октябре в среднем в день госпитализировалось 425 человек.

Всего на начало ноября, сообщил Щукин, было открыто 5579 коек — так, в Воронеже в лечении COVID-19 были задействованы практически все медучреждения, за исключением онкодиспансера и поликлиники при нём. В ближайшее время число коек для лечения COVID-19 будет сокращено на 620 коек, параллельно в регионе будут увеличены объёмы плановой помощи, прежде всего, пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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