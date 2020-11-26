Пермь, , 11:35 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 26 ноября, зафиксирован летальный исход у 13 пациентов, у которых диагностировали COVID-19, сообщает оперштаб по предотвращению распространения коронавируной инфекции. В 11 случаях причиной смерти назван COVID-19, в двух — сопутствующие заболевания.

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С начала пандемии в регионе зарегистрировано 909 смертей носителей коронавируса: 573 — от коронавирусной инфекции, 336 — от сопутствующих заболеваний.

Добавим, в Прикамье с начала пандемии выявлено почти 19,5 тыс. случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 оправились 13 382 человека. На сегодняшний день в больницах лечение получают 2 048 пациентов, из котрых 138 подключены к аппаратам ИВЛ.

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