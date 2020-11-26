Санкт-Петербург, , 11:41 — REGNUM В Ленинградской области пенсионеры в возрасте 65+ стали реже заражаться коронавирусом, чем люди в возрасте 50−64 года. Об этом 26 ноября сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по Ленобласти Ольга Историк, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пожилые люди в защитных масках Дарья Драй © ИА REGNUM

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По данным регионального управления, за прошедшие сутки в регионе было выявлено 202 новых случая заражения коронавирусом. Темп прироста заболеваемости за сутки составляет 0,9%. Показатель заболеваемости в регионе — 11,2% на 100 тысяч населения, по словам чиновницы, он ниже чем по всей России (17,3%).

С 1 августа по 26 ноября в Ленобласти зарегистрировано нарастающим итогом 10 232 случая во всех районах, из них внебольничная пневмония — 25,7%, с симптоматикой ОРВИ — 46%, контактные, без клинических проявлений — 28%.

«Число контактных, без клинических проявлений будет снижаться в связи с введением новых санитарных правил — мы не будем тестировать лиц находящихся в контакте, но не имеющих симптомов заболеваемости. Пока у нас показатель достаточно неплохой», — пояснила Ольга Историк.

Также она отметила, что в регионе наблюдается плавное снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией среди пенсионеров в возрасте 65 лет и старше. И если в августе-сентябре процентное соотношение этой возрастной группы ко всем заболевшим было от 24% до 23%, то за ноябрь составило уже 19%.

«Но на сто тысяч населений данной возрастной группы показатель всё ещё остаётся достаточно высоким — 296,4, если в среднем по Ленобласти 250,1, но его доля также снижается. Наибольший показатель по возрастной группе — 50−64 года. Доля заболевших детей остаётся достаточно небольшой как в возрастной группе, так и в процентом соотношении», — пояснила Ольга Историк.

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