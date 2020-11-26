Ульяновск, , 11:34 — REGNUM В Ульяновской области суточное число переболевших COVID-19 превысило количество выявленных случаев заражения коронавирусом, составив соответственно 356 и 248. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По оперативной информации на 26 ноября, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 26 600 случаев заражения коронавирусом, из них за последние сутки — 248.

Переболели COVID-19 в регионе 21 996 человек, из них за сутки победили болезнь 356. Доля выздоровевших в Ульяновской области составляет 82,7%. В настоящее время в регионе насчитывается 4282 активно больных COVID-19.

За последние сутки в Ульяновской области умерли семь пациентов с коронавирусом — таким образом, официально в регионе 322 человека скончались от COVID-19

Как сообщало ИА REGNUM, в региональном министерстве здравоохранения отмечают, что если ранее среди источников заражения новой коронавирусной инфекции преобладали контакты в семейном и близком окружении, то теперь в равной степени больные заражаются как в семье, так и при общении на работе.

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