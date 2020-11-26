Чита, , 11:29 — REGNUM Обнадеживающую информацию обнародовали сегодня, 26 ноября, власти Забайкальского края в ходе оперативного штаба по противодействию распространения SARS-CoV-2 в регионе: все вызовы на телефоны скорой помощи в Чите обслуживаются в течение суток.

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"Максимальное время ожидание в настоящее время доходит до четырех часов», — сообщила министр здравоохранения региона Анна Шангина. По её словам, в клиническом медицинском центре наблюдается сокращение очереди.

«Очереди из ожидающих приема также сократились, но еще сохраняются. До конца недели планируем с этим вопросом также полностью разобраться», — подчеркнула министр здравоохранения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, гораздо хуже с качеством оказания медицинской помощи обстоят дела в труднодоступных районах Забайкальского края. Это выяснилось по итогам проверок в 23 муниципалитетах.

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Тем временем, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой: на 26 ноября общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 18 434 человека, причём 263 из них добавились только за последние сутки.

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