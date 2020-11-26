Брянск, , 11:31 — REGNUM Торжественное открытие Центра управления регионом Брянской области прошло 25 ноября в Брянске. Обращения жителей будут обрабатывать круглосуточно, сообщает пресс-служба областной думы.

Сообщения граждан, поступающие в органы власти всех уровней, будут отслеживать не только на официальных порталах организаций, сайте Госуслуг и горячих линий. В центре также будут обрабатывать сообщения из соцсетей и мессенджеров, причём круглосуточно. Для удобства запустят специальное мобильное приложение.

«Ключевой задачей новой структуры является обеспечение межведомственного и межуровневого взаимодействия органов власти с целью мониторинга и обработки обращений от жителей региона. Центр позволит оперативно получать и анализировать поступившую информацию от населения. А значит — результативно решать проблемные ситуации», — пояснил руководитель Центра управления регионом Брянской области Денис Путило.

Центры управления регионами создаются во всех субъектах по поручению президента РФ. Их свяжут в единую централизованную систему.