Брянск, 26 ноября 2020, 11:31 — REGNUM Торжественное открытие Центра управления регионом Брянской области прошло 25 ноября в Брянске. Обращения жителей будут обрабатывать круглосуточно, сообщает пресс-служба областной думы.
Сообщения граждан, поступающие в органы власти всех уровней, будут отслеживать не только на официальных порталах организаций, сайте Госуслуг и горячих линий. В центре также будут обрабатывать сообщения из соцсетей и мессенджеров, причём круглосуточно. Для удобства запустят специальное мобильное приложение.
Центры управления регионами создаются во всех субъектах по поручению президента РФ. Их свяжут в единую централизованную систему.