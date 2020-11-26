Стокгольм, , 11:47 — REGNUM Вакцинация миллионов граждан Швеции от COVID-19 будет сложной задачей. Сейчас в регионах и ответственных ведомствах ведётся интенсивная работа, чтобы подготовиться к кампании по вакцинации к концу 2020 года. О том, как будет прививаться население, рассказали журналисты Dagens Nyheter.

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Правительство Швеции уже подписало четыре соглашения о закупке миллионов доз вакцин в рамках Евросоюза. По словам министра здравоохранения и социальных дел Швеции Лена Халленгрен, если все вакцины будут одобрены, купленных доз будет достаточно, чтобы вакцинировать всё население Швеции. Начало кампании запланировано на начало января следующего года.

Агентство общественного здравоохранения Швеции, подчинённое министерству Халленгрен, будет отвечать за национальные закупки и доставку доз в регионы Швеции. Национальный координатор Ричард Бергстрём будет заниматься обеспечением поступления вакцины в страну с континентальной части Европы.

В настоящее время во всех 21 ленах Швеции региональные власти пытаются наладить логистику с доставкой, хранением и распространением вакцины. В их задачу будет входить доставка вакцины в центры вакцинации на местах в муниципалитеты.

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