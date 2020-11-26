Сыктывкар, , 11:27 — REGNUM В Коми из-за неблагоприятной эпидобстановки отменили новогоднюю ёлку главы Республики Коми. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

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"В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Коми принято решение отменить в этом году проведение новогоднего мероприятия. При этом одарённых детей обязательно поздравят на местах и вручат подарки», — сообщили в правительстве.

На традиционное праздничное мероприятие, которое ежегодно проводится в Сыктывкаре для одарённых детей из всех муниципалитетов, приходит около 300−350 детей. Это победители олимпиад, конкурсов и соревнований.

Напомним, решение об отмене новогодних елок приняли и в других регионах страны, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.