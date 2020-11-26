Москва, 26 ноября 2020, 11:27 — REGNUM В России наблюдается тенденция к снижению числа новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией, заявил 26 ноября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко
Министр здравоохранения Михаил Мурашко
Duma. gov.ru

«По итогам 2019 года мы отмечаем положительную тенденцию. Количество новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией снижается: с 85 тыс. человек в 2017 году до 80 тыс. в 2019 году», — сказал Мурашко на Всероссийском форуме для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИД.

При этом, подчеркнул министр, ежегодно растёт число тех, кто проходит обследование. Так, в 2019 году прошли почти 42 млн человек тестирование на ВИЧ, а это 28,5% жителей нашей страны, под наблюдением находятся почти 83%.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 26 ноября, Роспотребнадзор в рамках акции #СТОПВИЧ/СПИД запускает всероссийскую горячую линию по профилактике ВИЧ-инфекции.

До 4 декабря жители России смогут позвонить по телефону 8−800−555−49−43 и получить консультацию, где можно пройти анонимное тестирование, какова эпидситуация по ВИЧ-инфекции в их регионе и т. д.

Отметим, всего за период наблюдения ВИЧ в мире заразились 75,7 млн человек. По данным ЮНЭЙДС на конец 2019 года, от СПИДа умерли 32,7 млн человек.

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