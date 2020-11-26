Пермь, , 11:25 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 26 ноября, выявлено 295 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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После длительного периода роста показателя наконец отмечен спад. Добавим за сутки (на 25 ноября) было зафиксировано 299 носителей SARS-CoV-2.

Среди 295 носителей коронавируса семеро детей и 288 взрослых: 115 мужчин, 173 женщины. В больницах лечение получают 80 человек, еще 215 — находятся в домашних условиях под медицинским наблюдением.

Ежесуточный прирост случаев заражения составил 1,5%, а коэффициент распространения — 1,04 (на 25 ноября — 1,07).

Общее число выявленных в регионе носителей коронавируса достигло 19 484 человек. От COVID-19 скончались 573 пациента. Оправились от болезни 13 382 человека.

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