Липецк, , 11:24 — REGNUM Заседание антитеррористической комиссии в Липецкой области состоялось 25 ноября под руководством главы региона Игоря Артамонова, сообщает ИА REGNUM.

Совещание прошло в расширенном составе. В его работе приняли участие главный федеральный инспектор по Липецкой области Олег Снежков, прокурор Липецкой области Геннадий Анисимов, заместители главы региона, руководители исполнительных органов государственной власти области и в режиме видеоконференцсвязи — главы муниципальных образований.

На заседании обсудили работу по противодействию распространению идеологии терроризма, а также вовлечению в деятельность международных террористических организаций мигрантов из стран с повышенной террористической опасностью.

Другие вопросы, которые были рассмотрены в ходе совещания — исполнение органами местного самоуправления требований к антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств и мест массового пребывания людей.

«Главная задача органов власти — обеспечить безопасность жителей региона», — заявил глава области Игорь Артамонов.

Соответствующие поручения даны руководителям органов исполнительной власти и местного самоуправления.