Ростов-на-Дону, , 11:24 — REGNUM Положительный результат теста на вирус SARS-CoV-2 получил председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко («Единая Россия»). Об этом он поделился с подписчиками в социальных сетях.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: карантин, ограничения и новые «рекорды» — все новости»

"Перед заседанием Законодательного собрания Ростовской области сделал контрольный тест на ковид, учитывая широкий круг общения в зале заседаний. Тест оказался с положительным результатом. Но чувствую себя вполне обычно, каких-либо «короновирусных» симптомов нет», — написал спикер донского парламента.

Впервые Ищенко будет участвовать в заседании Законодательного собрания Ростовской области в онлайн-режиме. Также он переходит на дистанционную форму работы.