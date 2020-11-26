Чита, , 11:19 — REGNUM В Чите работы по украшению города к Новому году ведется круглосуточно. Как сообщает сегодня, 26 ноября, телеграм-канал городской мэрии, в 2020 году общая концепция оформления — «Сказки».

Так, например, площадь Декабристов будет украшена светящимися фигурами по мотивам сказок А.С. Пушкина, появится новогодняя иллюминация в виде кареты на площади Революции, сказочная атмосфера на радость читинцам и гостям забайкальской столицы будет создана в «Шахматном парке», в парке «Коллективный труд», на «Северном Арбате», в парке «Угольщиков», в сквере перед администрацией Ингодинского района, в парке «Березка».

Особое внимание в этом году будет уделено обновленной площади Труда, Там уже установлена новогодняя елка, на радость детям появятся светящиеся инсталляции «Хрустальная туфелька» и «Ковер — самолет», снеговики, будут вывешены гирлянды, установлены ледяные горки. Приэтом, прокат инвентаря для детей и молодежи младше 18 лет везде будет бесплатным.

Помимо новой новогодней ели и зимнего фонтана на площади им. Ленина заработают два бесплатных катка для детей и взрослых, установят резиденцию Деда Мороза. В данное время на главной площади Читы начались работы по возведению «Ледового городка», скоро там появятся юрта, теплые павильоны с зоной фудкорта и многочисленные новогодние гирлянды. Фейерверки в новогодние и рождественские праздники запланированы на площадях Ленина и Труда. Читинцев порадуют на маршрутах новогодние троллейбус и автобус.

Преобразятся мосты и скверы, на улицах будет установлено около 40 живых елей, оформленных к празднику. Будет организована и праздничная торговля продуктами к новогоднему столу и атрибутами праздника.