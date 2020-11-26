Ватикан, , 11:16 — REGNUM Официальный представитель Ватикана Маттео Бруни сообщил, что папа Римский Франциск, которому сообщили о смерти Диего Марадоны, молится за его душу. Об этом передает Dziennik.

«Папа Франциск, которому сообщили о смерти Диего Марадоны, с эмоциями вспоминает о встречах с великим футболистом в последние годы и упоминает его в молитве», — сказал Бруни.

Представитель Ватикана также сообщил, что Марадона и папа Франциск несколько раз встречались, когда футболист посещал Рим.

«Их встречи всегда были очень сердечными. Франциск его очень ждал всегда, приветствовал его на аудиенциях теплыми словами», — подчеркнул он.

Диего Армандо Марадона умер в возрасте 60 лет в своем доме в пригороде Буэнос-Айреса. Причиной его смерти стал сердечный приступ. Недавно он перенес операцию на головном мозге.